Minniti | Serve una difesa autonoma Il tempo sta scadendo per l’Europa
Roma, 22 settembre 2025 – È da oltre un anno che Marco Minniti cita, nelle interviste e nei convegni, il “bellissimo libro” Th e Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 di Christopher Clark. È il racconto – sottolinea l’ex ministro dell’Interno, a lungo guida politica dell’intelligence e oggi a capo della Fondazione MedOr, il più autorevole think tank italiano di analisi strategica – di “come gli Stati europei, da sonnambuli, precipitarono in maniera preterintenzionale nella Prima guerra mondiale. Nessuno voleva la guerra, solo che ogni Stato era prigioniero delle sue radicalità, con la spinta a arrivare alle estreme conseguenze, senza mettere nel conto la guerra, che, invece, arrivò”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: minniti - serve
#Minniti: «consentitemi: avere una platea così affollata con questo caldo chapeau è il segno di grande passione politica e ci serve» Al festival di Gioventù nazionale - X Vai su X
Per portare farina, riso e medicine a Gaza serve una flottiglia internazionale. Si chiama Global Sumud Flotilla: decine di navi da tutto il mondo stanno salpando con un unico obiettivo, rompere l’assedio israeliano che da mesi affama un popolo intero. Perché q - facebook.com Vai su Facebook
Minniti: “Serve una difesa autonoma. Il tempo sta scadendo per l’Europa”; Travaglio: Alzare spese militari? Una follia totale, ci ritroveremo i nazisti al 50%; Minniti: “La strada maestra è far entrare l’Ucraina nell’Unione Europea, Trump non è una minaccia ma una sfida”.