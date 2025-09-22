Roma, 22 settembre 2025 – È da oltre un anno che Marco Minniti cita, nelle interviste e nei convegni, il “bellissimo libro” Th e Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 di Christopher Clark. È il racconto – sottolinea l’ex ministro dell’Interno, a lungo guida politica dell’intelligence e oggi a capo della Fondazione MedOr, il più autorevole think tank italiano di analisi strategica – di “come gli Stati europei, da sonnambuli, precipitarono in maniera preterintenzionale nella Prima guerra mondiale. Nessuno voleva la guerra, solo che ogni Stato era prigioniero delle sue radicalità, con la spinta a arrivare alle estreme conseguenze, senza mettere nel conto la guerra, che, invece, arrivò”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Minniti: "Serve una difesa autonoma. Il tempo sta scadendo per l'Europa"