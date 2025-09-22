Mindfulness | la palestra della mente per il tuo benessere quotidiano
Viviamo giornate piene di impegni, corse contro il tempo, notifiche continue e scadenze che si accumulano. In questo vortice, trovare uno spazio per se stesse sembra un lusso, eppure è una necessità. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
In questa notizia si parla di: mindfulness - palestra
La gym tonic è lieta di comunicare l'integrazone della "MINDFULNESS PSICOSOMATICA " nella nostra palestra. Presentazione e lezione gratuita con l'istruttrice Carmen R. Domenica 18ottobre e 25ottobre dalle ore 9.00 -9.45 10.00-10.45 17.00-17.45 18.00-1 - facebook.com Vai su Facebook
Walking Yoga: la nuova forma di camminata che unisce mente e muscoli; Gyru Cycling Studio: il primo studio di SoulCycle a Milano per un’esperienza fitness unica; Mindfulness ed esercizio fisico: una combo vincente per la salute mentale.
Mindfulness: 5 consigli per staccare la spina - Che si resti in città, che si parta per un viaggio avventuroso o per un più “tranquillo” soggiorno al mare o in montagna, l’imperativo ... Scrive sportoutdoor24.it
Mindfulness al lavoro: trova il tuo equilibrio per la produttività (senza sovraccaricare la mente) - Il lavoro, che sia in ufficio come dipendenti o in proprio, può diventare una delle principali fonti di stress nella nostra vita. Riporta greenme.it