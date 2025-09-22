Minaccia mafiosa per la giornalista di Fanpage Giorgia Venturini | la testa mozzata di un capretto davanti casa
L'atto intimidatorio è avvenuto lo scorso 10 settembre e l'inchiesta è nelle mani della Direzione Distrettuale Antimafia. La giornalista sta collaborando a Confidential, il nuovo format di Fanpage su Youtube, che sta indagando sulla vera storia della strage di Capaci. Stasera, alle 22, Venturini sarà ospite in diretta di Confidential, per raccontare cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
