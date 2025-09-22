Minaccia mafiosa alla giornalista di Fanpage Giorgia Venturini | trova testa di capretto davanti casa

Le hanno lasciato la testa mozzata di un capretto davanti casa. A subire la minaccia mafiosa è stata Giorgia Venturini, giornalista di Fanpage sui temi della criminalità organizzata, che lo scorso 10 settembre si è ritrovata la testa dell’animale di fronte alla propria abitazione. Come riporta Fanpage in una nota, “la testa del capretto era all’interno di un sacco nero assieme alla pelle scuoiata dell’animale. Il sacco era tagliato in un punto preciso, per far capire cosa si nascondeva dentro”. “Giorgia Venturini – prosegue il comunicato della testata – ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri e, dopo le prime indagini, il caso è passato nelle mani della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha subito predisposto un’attività di vigilanza presso la redazione di Fanpage. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Minaccia mafiosa alla giornalista di Fanpage Giorgia Venturini: trova testa di capretto davanti casa

