Minaccia di suicidarsi e dalla provincia di Latina arriva fino a Frosinone dove viene rintracciato

Frosinonetoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finito nel migliore dei modi l'allontanamento di un uomo che dal sud del Lazio è arrivato fino al Capoluogo ciociaro dopo aver mostrato intenti suicidi.Nella giornata di sabato scorso, la Polizia di Stato di Frosinone ha rintracciato un uomo che aveva manifestato intenti suicidi, come da nota. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

minaccia suicidarsi provincia latinaPaolo suicida a 15 anni, le minacce in classe col cacciavite, i pugni sulla schiena e la volta in cui rispose ai bulli: «Non ci provare» - Paolo è stato trovato morto, a 15 anni, nella sua cameretta a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Secondo msn.com

