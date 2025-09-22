Minaccia aggravata e opacità contrattuali | l’ombra sull’agenzia funebre dei Castelli Romani
Minaccia aggravata: il titolare di un’agenzia funebre dei Castelli Romani a processo per intimidazioni e condotte opache.. Si avvia alla conclusione il procedimento penale a carico del titolare di una nota agenzia funebre dei Castelli Romani, imputato per il reato di minaccia aggravata ai sensi dell’art. 612, comma 2, del Codice Penale. L’ultima udienza è fissata per l’11 giugno alle ore 10:50 presso l’aula F dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, in Via Gregorio VII. Un appuntamento che potrebbe segnare non solo la fine di un processo, ma l’inizio di una riflessione più ampia sul modo in cui vengono gestiti i rapporti tra imprese funebri e cittadini. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
