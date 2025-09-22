Minacce via mail a Conte durante il lockdown | condannato
La sentenza del giudice monocratico di Roma: l'imputato sarebbe parzialmente incapace di intendere e volere
Minacce via mail a Conte durante il lockdown: condannato; Minacce a Conte durante il lockdown, condannato 46enne a Roma; Minacce al Sindaco di Melissano (Le) Alessandro Conte e al deputato Claudio Stefanazzi. : “È necessario un impegno corale”.
Minacce a Conte durante il lockdown, condannato 46enne a Roma - Durante il periodo del primo lockdown per il Covid ha tempestato la mail della Presidenza del Consiglio inviando messaggi di minaccia all'allora premier Giuseppe Conte. Lo riporta msn.com
