Minacce mafiose alla giornalista di Fanpage Giorgia Venturini | Si è trovata la testa mozzata e la pelle scuoiata di un capretto davanti casa

La testa di un capretto mozzata con la pelle scuoiata dell’animale infilata in un sacco nero, tagliato in un punto preciso per far capire immediatamente cosa si nascondeva all’interno. È la minaccia inquietante che è stata recapitata lo scorso 10 settembre a Giorgia Venturini, giornalista di Fanpage con un ampio background nelle inchieste sulla criminalità organizzata. Venturini ha trovato, all’ingresso del suo condominio a Monza, un pacco contenente una testa di capretto mozzata e scuoiata, infilata in un sacco nero. La notizia è stata resa pubblica dal direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, che ha denunciato l’episodio in un video. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: minacce - mafiose

