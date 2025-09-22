Minacce mafiose alla giornalista di Fanpage Giorgia Venturini | Colpita perché faccio il mio lavoro

Durante il live show su YouTube di stasera a “Confidential”, Giorgia Venturini ha raccontato le intimidazioni subite: il 10 settembre ha trovato davanti casa una testa di capretto mozzata e scuoiata. “Un avvertimento mafioso per il mio lavoro”, ha spiegato, sottolineando la solidarietà ricevuta e la tutela assegnata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: minacce - mafiose

Minacce mafiose a Roberto Saviano e Rosaria Capacchione, confermate le condanne in Appello al boss Bidognetti e all’avvocato Santonastaso

Minacce mafiose a Roberto Saviano e Rosaria Capacchione, confermate le condanne in Appello al boss Bidognetti e all’avvocato Santonastaso. Lo scrittore: «Mi hanno rubato la vita»

'Ndrangheta, minacce mafiose per pilotare appalti pubblici: cinque arresti nel Reggino

Minacce di morte ai magistrati Viola e Cerreti di Milano, si presume legate ad inchiesta Hydra Minacce di morte al procuratore capo di Milano Marcello Viola e al pm della Dda Alessandra Cerreti. Minacce ritenute molto serie e circostanziate, che hanno portato - facebook.com Vai su Facebook

Minacce mafiose alla giornalista di Giorgia Venturini: Colpita perché faccio il mio lavoro”; Minacce mafiose alla giornalista di Fanpage Giorgia Venturini: «Si è trovata la testa mozzata e la pelle scuoiata di un capretto davanti casa; Minacce mafiose alla giornalista di Fanpage.

Minaccia mafiosa alla giornalista di Fanpage Giorgia Venturini: trova testa di capretto davanti casa - La giornalista di Fanpage che si occupa di criminalità organizzata ha subito un'intimidazione con chiari riferimenti mafiosi ... Da ilfattoquotidiano.it

Minaccia mafiosa per la giornalista di Fanpage Giorgia Venturini - Lo scorso 10 settembre è stata lasciata la testa mozzata di un capretto davanti all'abitazione dove abita Giorgia Venturini, giornalista di Fanpage che si occupa di ... msn.com scrive