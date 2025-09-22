Minacce mafiose alla giornalista di Fanpage Giorgia Venturini | Colpita perché faccio il mio lavoro

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il live show su YouTube di stasera a “Confidential”, Giorgia Venturini ha raccontato le intimidazioni subite: il 10 settembre ha trovato davanti casa una testa di capretto mozzata e scuoiata. “Un avvertimento mafioso per il mio lavoro”, ha spiegato, sottolineando la solidarietà ricevuta e la tutela assegnata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: minacce - mafiose

Minacce mafiose a Roberto Saviano e Rosaria Capacchione, confermate le condanne in Appello al boss Bidognetti e all’avvocato Santonastaso

Minacce mafiose a Roberto Saviano e Rosaria Capacchione, confermate le condanne in Appello al boss Bidognetti e all’avvocato Santonastaso. Lo scrittore: «Mi hanno rubato la vita»

'Ndrangheta, minacce mafiose per pilotare appalti pubblici: cinque arresti nel Reggino

Minacce mafiose alla giornalista di Giorgia Venturini: Colpita perché faccio il mio lavoro”; Minacce mafiose alla giornalista di Fanpage Giorgia Venturini: «Si è trovata la testa mozzata e la pelle scuoiata di un capretto davanti casa; Minacce mafiose alla giornalista di Fanpage.

minacce mafiose giornalista fanpageMinaccia mafiosa alla giornalista di Fanpage Giorgia Venturini: trova testa di capretto davanti casa - La giornalista di Fanpage che si occupa di criminalità organizzata ha subito un'intimidazione con chiari riferimenti mafiosi ... Da ilfattoquotidiano.it

minacce mafiose giornalista fanpageMinaccia mafiosa per la giornalista di Fanpage Giorgia Venturini - Lo scorso 10 settembre è stata lasciata la testa mozzata di un capretto davanti all'abitazione dove abita Giorgia Venturini, giornalista di Fanpage che si occupa di ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Minacce Mafiose Giornalista Fanpage