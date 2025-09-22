Minacce a Giuseppe Conte durante il lockdown 46enne condannato a Roma

(Adnkronos) – Durante il lockdown per la pandemia da Covid-19 un uomo di 46 anni ha minacciato l'allora premier Giuseppe Conte con numerose email. Ora è stato condannato dal giudice monocratico di Roma a una pena di sette mesi per l’accusa di minaccia a corpo politico dello Stato. Per il quaranteseienne, di origine umbre, che . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: minacce - giuseppe

La donna è da giorni bersaglio di minacce e pesanti insulti via social, disposta autopsia - facebook.com Vai su Facebook

Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) - X Vai su X

L'ex premier Conte minacciato durante la pandemia, condannato un uomo di 46 anni; Minacce a Conte durante il lockdown, condannato 46enne a Roma; Minacce via mail a Conte durante il lockdown: condannato.

Minacce a Conte durante il lockdown, condannato 46enne a Roma - Durante il periodo del primo lockdown per il Covid ha tempestato la mail della Presidenza del Consiglio inviando messaggi di minaccia all'allora premier Giuseppe Conte. Segnala msn.com

Conte: “Io durante il Covid decine di minacce di morte, il governo la smetta col vittimismo” - E torna all’attacco su Netanyahu: “Ci dicano Tajani e il governo perché non riescono a prendere distanze ... Da bologna.repubblica.it