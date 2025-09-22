Minacce a Conte durante il lockdown 46enne condannato
Per l'uomo, che dopo la perizia è stato riconosciuto seminfermo di mente, il giudice con ha disposto anche la libertà vigilata per un ann. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
"Sparatele". "Vai all'inferno". Minacce e insulti choc contro Meloni: l'odio sotto il post di Conte
Minacce e ricatti tra Conte e Schlein, ora rischia anche Fico
Giornalisti, Conte: contro il Tempo vili intimidazioni e minacce
Tg2. . Dopo l'allarme di #GiorgiaMeloni sul clima d'odio, #Salvini: "Fiume di rabbia e cattiveria". #Tajani: "Critiche ma senza minacce". #Schlein e #Conte: "Irresponsabile fomentare clima incandescente". Al #Tg2Rai ore 13,00 #14settembre - facebook.com Vai su Facebook
Conte: “Io durante il Covid decine di minacce di morte, il governo la smetta col vittimismo” - X Vai su X
