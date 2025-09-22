Milinkovic Savic Juve il serbo dell’Al Hilal torna ad essere un obiettivo concreto! I bianconeri preparano l’assalto | il piano per gennaio
Milinkovic Savic Juve, Tuttosport lancia l’idea: con il contratto in scadenza e il centrocampo corto, i bianconeri potrebbero tentare l’assalto. Un amore mai sbocciato, un corteggiamento lungo anni che potrebbe clamorosamente riaprirsi. Il nome di Sergej Milinkovic-Savic torna a riecheggiare con forza nei corridoi del mercato Juve. Secondo un’indiscrezione lanciata da Tuttosport, i bianconeri, alle prese con una coperta un po’ corta a centrocampo, starebbero pensando di tornare alla carica per il gigante serbo, sfruttando una situazione contrattuale che potrebbe trasformare un sogno proibito in una concreta opportunità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
La Juventus pensa a Sergej Milinkovic-Savic sul mercato di gennaio - Intanto i dirigenti della Juventus stanno pensando di tornare sul mercato a gennaio per rinforzare il reparto centrale del campo. Da msn.com
Juventus, idea Sergej Milinkovic-Savic per gennaio. Fiorentina: Pioli non è in bilico nonostante l'avvio negativo - Il centrocampo della Juventus non convince e gli uomini di mercato bianconeri potrebbero tornare alla carica per un vecchio pupillo, da due anni ... Scrive eurosport.it