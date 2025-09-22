Milano Vannacci | Le piazze ostaggio dei violenti di sinistra

Sbircialanotizia.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tensioni divampate nel cuore di Milano durante la manifestazione a sostegno della Palestina hanno acceso il dibattito politico: l’ex generale e eurodeputato Roberto Vannacci punta il dito contro le frange di sinistra, accusate di alimentare sistematicamente la violenza di piazza. Condanna senza tentennamenti e sanzioni esemplari Secondo Vannacci, quanto accaduto davanti alla Stazione Centrale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

milano vannacci le piazze ostaggio dei violenti di sinistra

© Sbircialanotizia.it - Milano, Vannacci: «Le piazze ostaggio dei violenti di sinistra»

In questa notizia si parla di: milano - vannacci

Dimmi La Verità | Elisa Mangano: «Perché ho fondato il Team Vannacci Giordano Bruno a Milano»

"Vannacci taci", lo striscione di CasaPound a Palermo: "Da Milano a Roma, no al bluff degli sgomberi"

L’affondo di Forza Italia: “A Milano non vinci con Vannacci”

Piazze per Gaza: a Milano i centristi uniti, a Roma i timori e le polemiche; Milano, Vannacci: «Le piazze ostaggio dei violenti di sinistra».

Cerca Video su questo argomento: Milano Vannacci Piazze Ostaggio