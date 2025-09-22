Il Seveso, un torrente che attraversa la Brianza e sfocia nel Naviglio Martesana a Milano, è tristemente noto per le sue frequenti esondazioni, in particolare nella zona nord della città. Ultima, in ordine di tempo, quella che sta creando terribili disagi in queste ore. Ma perché questo corso d’acqua, tombato nel secolo scorso, ovvero convogliato in un tubo di cemento interrato, continua ad allagare Milano? E cosa si sta facendo per risolvere questo problema che affligge i cittadini da decenni? Il Seveso nasce in provincia di Como e percorre circa 227 chilometri quadrati, di cui 100 di aree urbane, prima di raggiungere il capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Milano sott’acqua per il maltempo, il Seveso esonda ancora: ecco perché