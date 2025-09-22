Milano Seveso esonda a Niguarda | allagamenti e blackout

A Milano il Seveso è esondato a Niguarda e anche il Lambro registra livelli elevati. I vigili del fuoco hanno evacuato una scuola paritaria in via Val Cismon. Numerosi sottopassi sono allagati con auto bloccate e si segnalano blackout in alcune zone della città. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, Seveso esonda a Niguarda: allagamenti e blackout

