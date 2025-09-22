Milano scontri in Stazione Centrale durante la manifestazione per Gaza FOTO

Tg24.sky.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di manifestanti ha tentato l'assalto alla galleria delle Carrozze. Dopo circa due ore sono stati di fatto sgomberati dalle forze dell'ordine, con un fitto lancio di lacrimogeni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

milano scontri in stazione centrale durante la manifestazione per gaza foto

© Tg24.sky.it - Milano, scontri in Stazione Centrale durante la manifestazione per Gaza. FOTO

In questa notizia si parla di: milano - scontri

La beffa dopo gli scontri di Milano: Sala premierà i violenti del Leoncavallo con una nuova sede (video)

Pro Pal in piazza, tensioni in tutta Italia. Scontri con la polizia a Padova e Milano

ProPal scatenati, alta tensione da Roma a Milano. Scontri a Padova

Manifestazione a Milano per Gaza, scontri con la polizia alla stazione Centrale: turisti in fuga; Scontri tra manifestanti e polizia ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, autostrada bloccata a Bologna; Sciopero per Gaza, stazione devastata a Milano. A Bologna bloccata l’A14. Marghera, la polizia apre gli idranti. Diretta tv.

milano scontri stazione centraleCortei Gaza, guerriglia a Milano: manifestanti tentano irruzione in stazione, scontri con la polizia. Lancio pietre, cariche e lacrimogeni - I cortei per Gaza in occasione dello sciopero generale hanno creato disordini nel capoluogo lombardo. Come scrive ilmessaggero.it

milano scontri stazione centraleStazione Centrale di Milano chiusa, l'assalto dei manifestanti durante lo sciopero per Gaza: «Qui non si respira». Cosa sta succedendo - Parte dei manifestanti del corteo pro Gaza sta lanciando oggetti e parti di impalcature verso la polizia ... Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Scontri Stazione Centrale