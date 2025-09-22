Milano paralizzata traffico in tilt su tangenziali e autostrade | la situazione

Traffico in tilt sulle autostrade e le tangenziali di Milano. Il maltempo che ha colpito la città sta mettendo in difficoltà gli automobilisti diretti al lavoro. Diverse le strade congestionate, con code, rallentamenti e file di auto ai caselli autostradali. Tanti i lavoratori che hanno deciso di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it