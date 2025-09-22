Milano oltre 60 agenti feriti | la violenza su caschi auto e divise dei poliziotti
La giornata di Milano è stata una delle più violente dai tempi degli assalti dei Black Block per Expo 2015. Dalla mattina anche nel capoluogo lombardo si sono svolte le manifestazioni per la Palestina. Dicevano che sarebbero state pacifiche, che sarebbero state fatte dai buoni che chiedono la pace a Gaza per i bambini. Ma le immagini viste a Milano a Bologna raccontano un'altra storia, che parla di 60 agenti feriti e refertati in pronto soccorso solo nel capoluogo lombardo, fortunatamente non gravi grazie alla preparazione e alla capacità delle forze dell'ordine italiane di fare fronte anche a queste situazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14; Manifestazione pro-Pal in tutta Italia, a Milano assalto alla stazione centrale, scontri con la polizia. Meloni: indegno; Manifestazioni per Gaza in diretta: stazione devastata a Milano, 60 agenti feriti. A Bologna bloccata l'A14, traffico in tilt a Roma.
Cortei Gaza, guerriglia a Milano: assalto all stazione Centrale. Dieci fermati e 60 agenti feriti. Meloni: «Immagini indegne» - I cortei per Gaza in occasione dello sciopero generale hanno creato disordini nel capoluogo lombardo. Da msn.com
Guerriglia Pro Pal a Milano: scontri con la polizia in Centrale. Pietre, fumogeni e vetri rotti. 60 agenti feriti - Dallo sciopero generale in solidarietà a Gaza cortei e blocchi in tutta Italia: stazioni occupate, porti fermi e disagi nei trasporti. Scrive msn.com