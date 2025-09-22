Milano oltre 60 agenti feriti | la violenza su caschi auto e divise dei poliziotti

La giornata di Milano è stata una delle più violente dai tempi degli assalti dei Black Block per Expo 2015. Dalla mattina anche nel capoluogo lombardo si sono svolte le manifestazioni per la Palestina. Dicevano che sarebbero state pacifiche, che sarebbero state fatte dai buoni che chiedono la pace a Gaza per i bambini. Ma le immagini viste a Milano a Bologna raccontano un'altra storia, che parla di 60 agenti feriti e refertati in pronto soccorso solo nel capoluogo lombardo, fortunatamente non gravi grazie alla preparazione e alla capacità delle forze dell'ordine italiane di fare fronte anche a queste situazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

