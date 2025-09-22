Milano nubifragio e strade allagate
Forti piogge hanno colpito lunedì mattina la Lombardia e, in particolare, l’area di Milano. Su Facebook, l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Marco Granelli, ha comunicato: “Pioggia in città e a nord dalle 2.00 in poi e più intensa dalle 5.00. 30mm nella parte nord della città, e più di 80mm a Paderno Dugnano e Seveso, meno per ora a Monza con 20mm. In città attivo il controllo sottopassi e in quartiere Ponte Lambro alle 6.00 sono state posizionate le barriere mobili per precauzione, e attivato il controllo dei livelli di fognatura e Lambro, per ora ancora bassi. I temporali continueranno intensi nella mattinata. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Nubifragio a Milano, una donna muore sotto un albero. Treno Italo colpito da un fulmine
Bomba d’acqua su Milano: nubifragio con raffiche di vento e fulmini. In pochi instanti l’inferno
Pioggia fitta e raffiche di vento: le immagini del nubifragio che si è abbattuto su Milano
Nubifragio su Milano Il cambiamento climatico qui colpisce duramente
Milano Marittima: sotto diversi pini crollati, e in mezzo alle radici, si possono notare diversi tubi e cavi, oltre che a cemento, muri ecc. Le foto sono state scattate dopo il nubifragio di domenica.
Violento temporale tra Milano e la Brianza: grandine, strade allagate e alberi crollati; Nubifragio a Milano: le auto procedono a fatica sulle strade allagate; Nubifragio in Romagna, grandine e strade allagate.
Violento temporale si abbatte su Milano, venti con raffiche di 60 km/h
Maltempo: frane e allagamenti in Lombardia e Liguria, nubifragio a Milano