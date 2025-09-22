Forti piogge hanno colpito lunedì mattina la Lombardia e, in particolare, l’area di Milano. Su Facebook, l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Marco Granelli, ha comunicato: “Pioggia in città e a nord dalle 2.00 in poi e più intensa dalle 5.00. 30mm nella parte nord della città, e più di 80mm a Paderno Dugnano e Seveso, meno per ora a Monza con 20mm. In città attivo il controllo sottopassi e in quartiere Ponte Lambro alle 6.00 sono state posizionate le barriere mobili per precauzione, e attivato il controllo dei livelli di fognatura e Lambro, per ora ancora bassi. I temporali continueranno intensi nella mattinata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, nubifragio e strade allagate