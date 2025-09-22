Milano messa a ferro e fuoco? Il delirio firmato Bonelli-Fratoianni

Non sono bastati 60 agenti feriti a Milano, non sono bastate le immagini della stazione centrale devastata, nemmeno le immagini degli incappucciati che sfondano a sassate le vetrate. Da Bonelli e Fratoianni nemmeno una parola di condanna, anzi, rilanciano: "Oggi una grande mobilitazione ha attraversato l'Italia: contro il genocidio del popolo palestinese, contro la deportazione, la pulizia etnica e i crimini di guerra e contro l'umanità del Governo Nethanyau. Piazze enormi per ricordare al nostro Governo che l'inazione e l'ipocrisia equivalgono a complicità di fronte al buco nero dell'umanità di Gaza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano messa a ferro e fuoco? Il delirio firmato Bonelli-Fratoianni

Condannati 10 anarchici per la guerriglia urbana a Milano del 2023 al corteo per Alfredo Cospito; Corteo No-Expo: il centro di Milano messo a ferro e fuoco. Questa mattina vertice in Prefettura; Milano, ecco la banda che il primo maggio 2015 mise la città a ferro e fuoco per l’Expo.

Manifestazione pro Palestina, Milano a ferro e fuoco: Giorgia Meloni rompe il silenzio - Nel recente scontro che ha avuto luogo a Milano, il premier Giorgia Meloni ha espresso una ferma condanna riguardo agli eventi di violenza e vandalismo. Da thesocialpost.it

Diocesi: Milano, domani messa dell’arcivescovo Delpini per commemorare le vittime della strage di via Palestro - In occasione del trentesimo anniversario della strage di via Palestro, l’arcivescovo di Milano, mons. Scrive agensir.it