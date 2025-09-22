Milano l’avvocata picchiata dal partner | Voleva sfigurarmi per non mandarmi più in tv

Solange Marchignoli è l’avvocata di Milano che ha denunciato il suo compagno per maltrattamenti. Alireza Roodsari, uomo d’affari iraniano di 52 anni, l’ha conosciuto «per questioni professionali. Era stato arrestato dall’Interpol per una condanna in Iran. L’ho fatto liberare, non gli chiesi neppure di pagarmi». E questo perché «faccio fatica a dare un valore economico alla libertà. Sono fatta così». Di lui l’ha conquistata «il suo bisogno di avermi vicino, era quasi dipendente da me. Per me, tre anni fa si è trasferito dalla Germania in Italia». Il primo tentativo di strangolamento. Poi il primo tentativo di strangolamento, che risale al 2022 durante una vacanza all’Elba: «È un soggetto che passa dalla fase dell’innamoramento per conquistarti, che inebria anche una donna autonoma come me, a quella in cui ti distrugge e ti deve punire. 🔗 Leggi su Open.online