Milano l’avvocata picchiata dal partner | Voleva sfigurarmi per non mandarmi più in tv
Solange Marchignoli è l’avvocata di Milano che ha denunciato il suo compagno per maltrattamenti. Alireza Roodsari, uomo d’affari iraniano di 52 anni, l’ha conosciuto «per questioni professionali. Era stato arrestato dall’Interpol per una condanna in Iran. L’ho fatto liberare, non gli chiesi neppure di pagarmi». E questo perché «faccio fatica a dare un valore economico alla libertà. Sono fatta così». Di lui l’ha conquistata «il suo bisogno di avermi vicino, era quasi dipendente da me. Per me, tre anni fa si è trasferito dalla Germania in Italia». Il primo tentativo di strangolamento. Poi il primo tentativo di strangolamento, che risale al 2022 durante una vacanza all’Elba: «È un soggetto che passa dalla fase dell’innamoramento per conquistarti, che inebria anche una donna autonoma come me, a quella in cui ti distrugge e ti deve punire. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: milano - avvocata
Milano, l’avvocata che denuncia il compagno: «Mi ha rotto il telefono e la mandibola»
Milano, «Ti taglio la testa»: avvocata picchiata dal partner. Le aggressioni tra la casa nel Quadrilatero della moda e Dubai - facebook.com Vai su Facebook
Milano, l’avvocata picchiata dal partner: «Voleva sfigurarmi per non mandarmi più in tv» - Alireza Roodsari, uomo d'affari iraniano di 52 anni, è indagato per maltrattamenti. Riporta open.online
Milano, «Ti taglio la testa»: avvocata picchiata dal partner. Le aggressioni tra la casa nel Quadrilatero della moda e Dubai - Il facoltoso imprenditore 52enne, origini iraniane, è finito ai domiciliari nel suo lussuoso appartamento in centro. Da msn.com