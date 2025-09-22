Milano incidente in via Santander svela la droga nascosta nel cruscotto | arrestato con 86 dosi di cocaina
Arrestato a Milano un 31enne con 86 dosi di cocaina dopo un incidente: la droga era nascosta in auto. Disposti gli arresti domiciliari.
Maxi incidente all'uscita di Gazzada: interviene anche l'elisoccorso e traffico in tilt L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno lungo l'A8 Milano-Varese: coinvolti più di due veicoli e almeno otto persone in uno scontro che ha richiesto numerosi mezzi di so
#incidente Chiusure/deviazioni in Via Ajaccio all'altezza di Via Giovanni Antonio Amadeo. La Polizia Locale interviene per i rilievi #Milano
Milano, nasconde la droga nel cruscotto dell'auto: arrestato dalla polizia VIDEO; Si schianta con l'auto: la polizia gli trova 86 dosi di coca nel cruscotto (nei calzini per bimbe); Arrestato in auto con 86 dosi di cocaina equivalenti a 66 grammi: la nascondeva nel cruscotto.
Milano, incidente in via Santander svela la droga nascosta nel cruscotto: arrestato con 86 dosi di cocaina - Arrestato a Milano un 31enne con 86 dosi di cocaina dopo un incidente: la droga era nascosta in auto. Secondo virgilio.it
