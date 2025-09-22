Milano incidente in via Santander svela la droga nascosta nel cruscotto | arrestato con 86 dosi di cocaina

Notizie.virgilio.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato a Milano un 31enne con 86 dosi di cocaina dopo un incidente: la droga era nascosta in auto. Disposti gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

milano incidente in via santander svela la droga nascosta nel cruscotto arrestato con 86 dosi di cocaina

© Notizie.virgilio.it - Milano, incidente in via Santander svela la droga nascosta nel cruscotto: arrestato con 86 dosi di cocaina

In questa notizia si parla di: milano - incidente

Incidente sulla Milano Meda: due persone in ospedale e traffico in tilt

Incidente a Torino Barriera di Milano: scontro tra auto e furgoncino all'incrocio, un ferito e abbattuto un semaforo

Incidente alla torre Generali in Citylife, la Procura di Milano indaga per crollo colposo

Milano, nasconde la droga nel cruscotto dell'auto: arrestato dalla polizia VIDEO; Si schianta con l'auto: la polizia gli trova 86 dosi di coca nel cruscotto (nei calzini per bimbe); Arrestato in auto con 86 dosi di cocaina equivalenti a 66 grammi: la nascondeva nel cruscotto.

milano incidente via santanderMilano, incidente in via Santander svela la droga nascosta nel cruscotto: arrestato con 86 dosi di cocaina - Arrestato a Milano un 31enne con 86 dosi di cocaina dopo un incidente: la droga era nascosta in auto. Secondo virgilio.it

milano incidente via santanderIncidente Mortale a Milano: Ultime Notizie e Dettagli Cruciali - Scopri i dettagli dell'accaduto e le reazioni delle autorità locali. Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Incidente Via Santander