Milano il Seveso esonda | Niguarda e Isola sott’acqua strade allagate e disagi
Emergenza a Milano: il fiume Seveso è esondato allagando i quartieri Niguarda e Isola. Strade sommerse, marciapiedi impraticabili e traffico in tilt. Diretta video. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Esonda il Seveso a Lentate: famiglie evacuate e feriti, allerta in Brianza e Milano
Meteo a Milano fra temporale, grandine e allerta arancione: il fiume Seveso è osservato speciale
Milano, notte di pioggia e allerta arancione: occhi puntati su Seveso, Lambro e Olona
Temporali su Milano e Lombardia: esonda il Seveso a Niguarda, frane e allagamenti a Como. Una donna dispersa ad Alessandria, ricerche in corso; Il Seveso esonda a Milano: la vasca di laminazione questa volta non basta; Milano, il Seveso esonda in zona Niguarda e Prato Centenaro: gli allagamenti in viale Suzzani.
Maltempo, nubifragio a Milano: esonda il Seveso. Donna dispersa nell'Alessandrino - Una perturbazione di origine atlantica si avvicina progressivamente dalla Francia al nostro ... ilmessaggero.it scrive
Maltempo, nubifragi in Lombardia e Liguria: allagamenti a Milano, esonda il Seveso. Donna dispersa nell'Alessandrino - Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha ... Come scrive leggo.it