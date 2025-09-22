Milano il Seveso esonda e interi quartieri vanno sott’acqua | ecco perché non bastano le vasche di laminazione

Le vasche di laminazione non bastano a risolvere i problemi creati dalle esondazioni del Seveso. Possono limitare i danni, ma non sempre riescono a ‘salvare’ le città e i quartieri. Dopo le forti piogge lungo tutto il bacino del fiume (a Seveso oltre 200 millimetri di acqua, ndr), la vasca al Parco Nord, attivata intorno alle 8 di mattina, si è riempita in un paio di ore. E non è servita neppure l’attivazione, per la prima volta, delle due vasche di Senago. A Milano è iniziato il rituale incubo del quartiere Niguarda. Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala “qualche disagio c’è stato”, ma la verità è che interi quartieri sono rimasti paralizzati, come raccontano le immagini delle ultime ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, il Seveso esonda e interi quartieri vanno sott’acqua: ecco perché non bastano le vasche di laminazione

