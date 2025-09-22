Milano il Riesame sull’ex assessore Tancredi conferma | Gravi indizi di corruzione Elevata attitudine criminale

C’è stato un “mercimonio della funzione pubblica ” tra l’allora presidente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella, con il “contributo” dell’allora assessore del Comune di Milano Giancarlo Tancredi, e che configura il reato di “corruzione impropria” con la “vendita della funzione” pubblica, “messa a libro paga”. Lo scrive il Tribunale del Riesame nelle motivazioni depositate per i tre indagati nell’inchiesta sull’urbanistica, ai quali ha applicato misure interdittive, al posto dei domiciliari. Nel provvedimento a carico dell’ex assessore i giudici parlano della sua “elevata attitudine criminale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Milano, il Riesame sull’ex assessore Tancredi conferma: “Gravi indizi di corruzione. Elevata attitudine criminale”

In questa notizia si parla di: milano - riesame

Urbanistica, divieto di dimora a Milano per l’architetto Oggioni: ora abita in montagna. E Catella aspetta la decisione del Riesame

Furto banche dati, il Riesame di Milano respinge i domiciliari per Pazzali

Milano: arrestati inchiesta urbanistica ricorrono al Riesame

Inchiesta urbanistica Milano, Riesame: "Corruzione con il contributo di Tancredi" #milano #urbanistica #tancredi #22settembre - X Vai su X

Il Tribunale del Riesame ha definito «svilente» l'inchiesta sull'urbanistica. Cade il teorema sugli incarichi corruttivi. Ma i problemi di Milano restano (di Emanuele Boffi) https://www.tempi.it/milano-mani-pm-citta/ - facebook.com Vai su Facebook

Urbanistica, assist del Riesame ai pm sull’ex assessore Giancarlo Tancredi: ha contributo alla corruzione tra Marinoni e Pella - Per i giudici si configura il reato di corruzione impropria: venduta la funzione pubblica, l’ex assessore ha agito con spregiudicatezza ... Secondo milanofinanza.it

Inchiesta urbanistica a Milano, i giudici: «Tra Tancredi e Marinoni uno scambio di favori, l'ex assessore si servì del tecnico per favorire i privati di suo interesse» - Le motivazioni del Tribunale del Riesame che ha stabilito per l'ex assessore all'Urbanistica l'interdizione dei pubblici uffici: «Tancredi consapevole della corruzione tra il presidente della Commissi ... Segnala msn.com