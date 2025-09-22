Milano il corteo per Gaza si trasforma in una guerriglia urbana | scontri tra polizia e manifestanti in stazione – I video

È a Milano che le proteste di oggi, lunedì 22 settembre, in solidarietà al popolo palestinese hanno assunto i tratti più violenti. Quando il corteo per Gaza, che ha sfilato in occasione dello sciopero generale, è arrivato nella piazza antistante alla stazione Centrale, la frangia più violenta dei manifestanti si è staccata dal gruppo e ha dato il via a una vera e propria guerriglia urbana, scontrandosi con le forze dell’ordine. Le tv presenti sul posto hanno immortalato diverse persone vestite di nero e con il volto coperto mentre assaltano vetrine della stazione e provano a invadere i mezzanini della fermata della metropolitana, salvo essere bloccati sulle scale mobili dagli agenti. 🔗 Leggi su Open.online