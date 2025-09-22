Milano Fashion Week La Famiglia è la prima prova di Demna da Gucci

Panorama.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva con un giorno di anticipo il verbo estetico di Demna, neodirettore creativo di Gucci. La presentazione della collezione avverrà, come da calendario della Camera della Moda, domani, 23 settembre a fine giornata: non una sfilata classica, ma un film. Un corto, quale assaggio di quella che sarà la prima vera collezione dello stilista georgiano, che ammireremo a febbraio 2026. Intanto, alle 9 in punto, arriva il comunicato stampa con il primo lookbook della nuova stagione del brand delle due G. Le immagini sono state scattate dalla fotografa statunitense Catherine Opie, il cui lavoro è da sempre incentrato sulla documentazione delle relazioni tra persone appartenenti alla stessa famiglia, comunità, clan, quartiere in rapporto al luogo in cui essi vivono e operano. 🔗 Leggi su Panorama.it

milano fashion week la famiglia 232 la prima prova di demna da gucci

© Panorama.it - Milano Fashion Week, La Famiglia è la prima prova di Demna da Gucci

In questa notizia si parla di: milano - fashion

