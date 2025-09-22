Milano Fashion Week | gli appuntamenti beauty imperdibili

Vanityfair.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo moda. Dal 23 al 29 settembre il capoluogo menghino si dice pronto ad accogliere anche tanti eventi beauty aperti al pubblico per scoprire le ultime novità e prendersi una pausa di bellezza dalla frenesia di questi giorni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

milano fashion week gli appuntamenti beauty imperdibili

© Vanityfair.it - Milano Fashion Week: gli appuntamenti beauty imperdibili

In questa notizia si parla di: milano - fashion

mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione

Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week

No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week

Milano Fashion Week Women's Collection; Milano fashion Week 2025: l’occasione per vivere il glamour in città; Milano Fashion Week al via: 10 appuntamenti da non perdere delle sfilate Primavera-Estate 2026.

milano fashion week appuntamentiMilano Fashion Week al via: 10 appuntamenti da non perdere delle sfilate Primavera-Estate 2026 - La settimana della moda in partenza preannuncia il passaggio di testimone in molte case di moda, da Gucci a Jil San ... Si legge su vanityfair.it

milano fashion week appuntamentiMilano Fashion Week, il calendario delle sfilate Primavera/Estate 2026 - Il Fashion Month è entrato nel vivo e accende il capoluogo lombardo con presentazioni esclusive ed eventi di grande intere ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Fashion Week Appuntamenti