Gravi disagi e danni nei quartieri a Nord di Milano (Niguarda in particolare) per l’esondazione del fiume Seveso avvenuta nella mattinata di lunedì 22 settembre 2025. Sottopossi allagati e bloccati, danni alle cantine e nelle zone a livello terreno, due scuole sono state evacuate per precauzione e centinaia sono state le chiamate ai Vigili del Fuoco con richiesta di interventi d’urgenza. Non è stato sufficiente aprire le vasche di contenimento per alleggerire la pressione sul Nord Milano: troppo intense le precipitazioni nella notte tra il 21 e il 22 settembre (video tratto da X). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Milano, esonda il Seveso: allagamenti, sottopassi bloccati, scuole evacuate nei quartieri a Nord della città