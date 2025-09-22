Milano esonda il Seveso | allagamenti sottopassi bloccati scuole evacuate nei quartieri a Nord della città
Gravi disagi e danni nei quartieri a Nord di Milano (Niguarda in particolare) per l’esondazione del fiume Seveso avvenuta nella mattinata di lunedì 22 settembre 2025. Sottopossi allagati e bloccati, danni alle cantine e nelle zone a livello terreno, due scuole sono state evacuate per precauzione e centinaia sono state le chiamate ai Vigili del Fuoco con richiesta di interventi d’urgenza. Non è stato sufficiente aprire le vasche di contenimento per alleggerire la pressione sul Nord Milano: troppo intense le precipitazioni nella notte tra il 21 e il 22 settembre (video tratto da X). 🔗 Leggi su Panorama.it
