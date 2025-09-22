Milano esonda il Seveso | allagamenti sottopassi bloccati scuole evacuate nei quartieri a Nord della città

Panorama.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gravi disagi e danni nei quartieri a Nord di Milano (Niguarda in particolare) per l’esondazione del fiume Seveso avvenuta nella mattinata di lunedì 22 settembre 2025. Sottopossi allagati e bloccati, danni alle cantine e nelle zone a livello terreno, due scuole sono state evacuate per precauzione e centinaia sono state le chiamate ai Vigili del Fuoco con richiesta di interventi d’urgenza. Non è stato sufficiente aprire le vasche di contenimento per alleggerire la pressione sul Nord Milano: troppo intense le precipitazioni nella notte tra il 21 e il 22 settembre (video tratto da X). 🔗 Leggi su Panorama.it

milano esonda il seveso allagamenti sottopassi bloccati scuole evacuate nei quartieri a nord della citt224

© Panorama.it - Milano, esonda il Seveso: allagamenti, sottopassi bloccati, scuole evacuate nei quartieri a Nord della città

In questa notizia si parla di: milano - esonda

Esonda il Seveso a Lentate: famiglie evacuate e feriti, allerta in Brianza e Milano

Temporali su Milano e Lombardia, allagamenti e disagi. Como sott’acqua. In Liguria esonda il Bormida

Ondata di maltempo sull’Italia: piogge intense a Milano, a Savona esonda il Bormida

Temporali su Milano e Lombardia: esonda il Seveso a Niguarda, evacuata una scuola. Una donna dispersa ad Alessandria, ricerche in corso; Maltempo, donna dispersa nell’Alessandrino. A Milano tribunale allagato; Seveso esonda a Milano: allagamenti in zona Niguarda.

milano esonda seveso allagamentiMaltempo, nubifragi in Lombardia e Liguria: allagamenti a Milano, esonda il Seveso. Donna dispersa nell'Alessandrino - Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha ... Come scrive leggo.it

milano esonda seveso allagamentiAllerta maltempo, esonda il Seveso a Milano dopo i forti temporali: disagi e allagamenti in tutta la Lombardia - Grossi disagi in tutta la Regione, in particolare nelle province di Como, Varese e Monza ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Esonda Seveso Allagamenti