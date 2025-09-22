Milano esonda il Seveso | allagamenti a Prato Centenaro
Strade completamente allagate dopo l ‘ esondazione del fiume Seveso nella zona nord di Milano, nel quartiere Prato Centenaro, a causa del maltempo. L’esondazione è iniziata poco dopo le 10 a seguito del riempimento della vasca attivata dalle 8 per le forti piogge su tutto il bacino del fiume fin dalle 5 di stamattina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
milano - esonda
