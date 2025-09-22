Milano distrugge 10 auto parcheggiate | arrestato marocchino

Dopo una segnalazione, i militari del Radiomobile sono intervenuti sul posto e hanno trovato l'uomo che non era in sé.

Renzi: “Gli insegnanti non possono permettersi un affitto a Milano, lo Stato distrugge la loro vocazione”

Milano - 20 settembre 2025 - GIÙ LE MANI DALLO STADIO DI SAN SIRO e dal BOSCO di VIa FALCK !!!! Milano non si distrugge, lo Stadio è la nostra storia, il bosco è vita !

Renzi: "Gli insegnanti non possono permettersi un affitto a Milano, lo Stato distrugge la loro vocazione"

Devasta con calci e pugni 10 auto in strada a Milano: arrestato; Un albero gli distrugge l'auto: chiede 19mila euro al Comune ma la risposta è negativa: "Era in divieto di sosta".

Devasta con calci e pugni 10 auto in strada a Milano: arrestato - Sono almeno dieci le vetture che nella serata di mercoledì sono state danneggiate: i proprietari le avevano lasciate in sosta lungo via Anguissola, in zona Bande ...

Un albero gli distrugge l'auto: chiede 19mila euro al Comune ma la risposta è negativa: "Era in divieto di sosta" - Milano, il proprietario ha fatto causa a Palazzo Marino per avere il risarcimento dei danni subiti: richiesta respinta.