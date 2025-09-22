Milan vs Lecce secondo turno Coppa Italia 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per il secondo turno di Coppa Italia 20252026. I rossoneri dovrebbero farla da padroni contro i salentini apparsi già un grave difficoltà. La vincente affronterà agli ottavi di finale la Lazio. Milan vs Lecce si giocherà martedì 23 settembre 2025 alle ore 21 presso lo stadio Meazza. MILAN VS LECCE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri stanno viaggiando con il vento in poppa, in virtù delle ultime tre vittorie consecutive in campionato che li hanno rilanciati nei piani alti della classifica. La sconfitta all’esordio in campionato con la Cremonese è già un brutto ricordo. Nel primo turno di questa competizione la squadra di Allegri ha eliminato agevolmente il Bari Tutt’altro clima in casa dei salentini, reduci da due brutte sconfitte di campionato contro Atalanta e Cagliari che hanno portato loro all’ultimo posto in classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

