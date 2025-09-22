Milan un Rabiot magistrale nelle prime due Con Modric totale sintonia a metà campo

Pianetamilan.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adrien Rabiot, centrocampista francese giunto in rossonero per 7 milioni di euro più bonus nell'ultimo giorno del calciomercato estivo, ha giocato molto bene nelle prime due partite con il Milan, contro Bologna e Udinese. Ha vinto più duelli di. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan un rabiot magistrale nelle prime due con modric totale sintonia a met224 campo

© Pianetamilan.it - Milan, un Rabiot magistrale nelle prime due. Con Modric totale sintonia a metà campo

In questa notizia si parla di: milan - rabiot

Rabiot per il Milan, avvistato a Hong Kong: “Best skills under Allegri”

Rabiot al Milan con Allegri, ci risiamo: le cifre dell’affare

Mercato Ligue 1: Rabiot, la scelta è fatta: «Resto al Marsiglia. Ho rifiutato offerte allettanti per questo progetto. Ho dato la mia parola al presidente». L’ex Juve chiude le porte al Milan e alle sirene arabe

Milan-Bologna 1-0: gol e highlights. Decide la prima rete in Serie A di Modric; Milan, un Rabiot magistrale nelle prime due. Con Modric totale sintonia a metà campo.

milan rabiot magistrale primeMilan, un Rabiot magistrale nelle prime due. Con Modric totale sintonia a metà campo - Adrien Rabiot, centrocampista francese giunto in rossonero per 7 milioni di euro più bonus nell'ultimo giorno del calciomercato estivo, ha giocato molto bene nelle prime due partite con il Milan, cont ... Scrive msn.com

milan rabiot magistrale primeMilan, Rabiot subito protagonista: ecco perché Allegri lo vuole sempre titolare - Adrien Rabiot sorprende al debutto con il Milan, un innesto che ridisegna equilibrio e prospettive della squadra. Si legge su notiziemilan.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Rabiot Magistrale Prime