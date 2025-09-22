milan napoli vietata ai residenti in campania

Il match tra Milan e Napoli, in programma il 28 settembre alle 20:45, sarà vietato ai residenti in Campania. Pertanto, il settore ospiti del Meazza sarà occupato dai possessori della fidelity card azzurra, ma non residenti nella regione. . Nel comunicato ufficiale del Napoli si legge: La Ssc Napoli informa che i biglietti per il match Milan-Napoli, in programma domenica 28 settembre 2025, alle ore 20:45 allo stadio San Siro Giuseppe Meazza di Milano, saranno in vendita con le seguenti modalità: i biglietti saranno disponibili dalle ore 15:00 di lunedì 22 settembre 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

