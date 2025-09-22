Milan-Napoli dubbi sul rientro del top player | Valuteremo se sarà disponibile

C’è un importante aggiornamento in vista dello scontro diretto di domenica sera tra rossoneri e azzurri. Il posticipo di stasera tra Napoli e Pisa chiuderà il programma della quarta giornata di Serie A. Complice il pareggio della Juventus con l’Hellas Verona, i partenopei hanno la grande occasione di portarsi in testa alla classifica da soli. Battere la squadra di Alberto Gilardino permetterebbe agli azzurri di staccare i bianconeri e di mantenere tre punti di vantaggio sul Milan. Proprio i rossoneri saranno gli avversari dei campioni d’Italia nel prossimo turno. Il big match di domenica sera si giocherà a San Siro e potrebbe già dare un indirizzo preciso al campionato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Milan-Napoli, dubbi sul rientro del top player: “Valuteremo se sarà disponibile”

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Il Napoli contro il Milan con un dubbio in attacco. E Conte può cambiare modulo.

Milan, Allegri ha sciolto i dubbi: le scelte su Loftus-Cheek e Pulisic verso l'Udinese - A poche ore dall'inizio della sfida tra Udinese e Milan, valida per la 4^ giornata di Serie A, pare che ...

Infortunio Leao, c'è il Napoli nel mirino? Se così dovesse essere… Scenario preoccupante sul recupero del portoghese - Infortunio Leao, se, come affermato da Allegri in conferenza stampa, il portoghese dovesse rientrare col Napoli sarebbero 42 giorni di stop La situazione di Rafael Leao in casa Milan si fa sempre più ...