Milan-Lecce tornerà titolare Maignan | perfettamente recuperato dopo l’infortunio

Mike Maignan, portiere francese classe 1995 del Milan, ritroverà il suo posto da titolare tra i pali della porta rossonera domani, martedì 23 settembre, alle ore 21:00, per il secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 in gara secca contro il Lecce. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Lecce, tornerà titolare Maignan: perfettamente recuperato dopo l’infortunio

