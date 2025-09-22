Milan-Lecce tornerà titolare Maignan | perfettamente recuperato dopo l’infortunio
Mike Maignan, portiere francese classe 1995 del Milan, ritroverà il suo posto da titolare tra i pali della porta rossonera domani, martedì 23 settembre, alle ore 21:00, per il secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 in gara secca contro il Lecce. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - lecce
Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato
CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming
Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri
Milan, Leao salta anche il Lecce: Rafa punta al rientro contro il Napoli - X Vai su X
Un’altra serata storta alla Scala del calcio, dopo quella di fine agosto con l’Inter. E menomale che, per quest’anno, non ci si tornerà più. Vediamo Cosa Resta di questo, mestissimo, Milan – Lecce. Leggi qui https://www.salentonews.com/cosa-resta-milan-lec - facebook.com Vai su Facebook
Qui Milan – Turnover contro il Lecce in Coppa. Non ci sarà Allegri in panchina - E c’è la possibilità che diversi nuovi acquisti dell’ultima estate possano giocare da titolare per la prima volta. Scrive calciolecce.it
Verso Milan-Lecce, Gazzetta: "Turnover in Coppa Italia, ecco Nkunku e De Winter" - Lecce di domani sera, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Turnover in Coppa Italia, ecco ... Riporta milannews.it