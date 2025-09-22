Milan-Lecce oltre 50mila i biglietti venduti per la sfida di Coppa Italia

Domani sera a San Siro andrà in scena Milan-Lecce, sfida valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Oltre 50mila i biglietti venduti per la partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Lecce, oltre 50mila i biglietti venduti per la sfida di Coppa Italia

