Milan-Lecce Leao ancora assente Ecco quando vorrebbe tornare in campo il portoghese

Pianetamilan.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'infortunio al polpaccio subito più di un mese fa impedirà ancora a Rafael Leao, attaccante del Milan, di tornare in campo. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan lecce leao ancora assente ecco quando vorrebbe tornare in campo il portoghese

© Pianetamilan.it - Milan-Lecce, Leao ancora assente. Ecco quando vorrebbe tornare in campo il portoghese

In questa notizia si parla di: milan - lecce

Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato

CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming

Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri

Udinese-Milan le probabili formazioni: out Maignan, dubbi su Pavlovic, Nkunku o Pulisic in panchina; Milan verso Lecce: la speranza è di riavere subito Leao; Milan, Leao salta il debutto in A per una elongazione: assente contro Cremonese, spera di rientrare a Lecce.

milan lecce leao assenteMilan-Lecce, Leao ancora assente. Ecco quando vorrebbe tornare in campo il portoghese - L'infortunio al polpaccio subito più di un mese fa impedirà ancora a Rafael Leao, attaccante del Milan, di tornare in campo. Riporta msn.com

Milan, Leao salta anche il Lecce: Rafa punta al rientro contro il Napoli - Rafael Leao si è allenato anche ieri a parte e dunque non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri nemmeno domani sera contro il Lecce nella gara valida per i sedicesimi di ... Scrive milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Lecce Leao Assente