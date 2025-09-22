Milan Gimenez flop continuo | è l' unico che stecca nel coro di Allegri

Anche a Udine il messicano fallisce: in 62 minuti solo 15 palloni giocati e un altro errore grave sotto porta. Una crisi che non accenna a risolversi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, Gimenez flop continuo: è l'unico che stecca nel coro di Allegri

In questa notizia si parla di: milan - gimenez

Gimenez, astinenza preoccupante: il Milan aspetta ancora il primo squillo del Bebote - Santiago Gimenez non ha ancora trovato la via del gol con la maglia del Milan, nonostante prestazioni generose al servizio della squadra, come confermato da ... milannews.it scrive

Dovbyk, Gimenez e lo scambio con il Milan: perché la Roma non vuole ripetere il flop Saelemaekers - Ghisolfi accettò lo scambio conveniente dal punto di vista tecnico, ma assolutamente fallimentare dal punto ... Scrive corrieredellosport.it