Milan Futuro di rimonta 3-2 pesante al Chievo Verona
Ieri il Milan Futuro di Massimo Oddo ha vinto in rimonta per 3-2 contro il Chievo Verona nella terza partita del girone B di Serie D. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan Futuro, gran rimonta contro il Chievo: decide Cappelletti; Milan Futuro-Chievo Verona 3-2: vittoria in rimonta, i rossoneri di Oddo non perdono più; Che rimonta il Milan Futuro! 3-2 dopo il doppio svantaggio, i Rossoneri volano in testa alla classifica.
