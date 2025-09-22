Milano, 22 settembre 2025 – “La Coppa Italia è un obiettivo della nostra stagione. Dobbiamo vincere, senza andare ai rigori”. Chiaro, chiarissimo Massimiliano Allegri nel presentare la partita di domani sera, martedì 23 settembre, alle ore 21 a San Siro contro il Lecce. La vincente andrà agli ottavi di finale e affronterà la Lazio. “È sempre bello arrivare a Roma a maggio, sono serate meravigliose”, le parole del tecnico che, due anni fa, ha chiuso l’esperienza alla Juventus vincendo proprio la Coppa Italia, con tanto di espulsione e polemiche che lo avevano portato all’esonero. L’allenatore, proprio per questo, sconterà l’ultimo turno di squalifica: “Speriamo sia l’ultima, non posso permettermi di stare ancora in tribuna” (è stato squalificato anche in campionato, rientrerà col Napoli). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Milan, c'è il Lecce in Coppa Italia: Leao ancora a riposo. Allegri lancia Nkunku