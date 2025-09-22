Milan c’è il Lecce in Coppa Italia | Leao ancora a riposo Allegri lancia Nkunku
Milano, 22 settembre 2025 – “La Coppa Italia è un obiettivo della nostra stagione. Dobbiamo vincere, senza andare ai rigori”. Chiaro, chiarissimo Massimiliano Allegri nel presentare la partita di domani sera, martedì 23 settembre, alle ore 21 a San Siro contro il Lecce. La vincente andrà agli ottavi di finale e affronterà la Lazio. “È sempre bello arrivare a Roma a maggio, sono serate meravigliose”, le parole del tecnico che, due anni fa, ha chiuso l’esperienza alla Juventus vincendo proprio la Coppa Italia, con tanto di espulsione e polemiche che lo avevano portato all’esonero. L’allenatore, proprio per questo, sconterà l’ultimo turno di squalifica: “Speriamo sia l’ultima, non posso permettermi di stare ancora in tribuna” (è stato squalificato anche in campionato, rientrerà col Napoli). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: milan - lecce
Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato
CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming
Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri
#Milan-#Lecce, i convocati di #DiFrancesco - X Vai su X
Milan, all’inferno e ritorno. Krstovic illude il Lecce, Pulisic rianima il Milan: Conceiçao vince in rimonta (2-3). A quasi un mese di distanza dall'ultima volta, i rossoneri ritrovano i tre punti e tornano all'ottavo posto: a Giampaolo non basta la doppietta dell'attaccan - facebook.com Vai su Facebook
I convocati del Lecce in vista del match di Coppa Italia | c’è Camarda; Milan-Lecce con Ricci dal 1? | ecco al posto di chi Mentre in difesa c’è un cambio annunciato; Milan Pellegatti | C’è preoccupazione per Camarda Ho un dubbio.
Milan, turnover di coppa: contro il Lecce tocca a Nkunku, De Winter e... Maignan - Allegri mischia le carte nella sfida di domani: torna il francese tra i pali per testare il polpaccio in vista del Napoli. Riporta gazzetta.it
Milan, c’è il Lecce in Coppa Italia: Leao ancora a riposo. Allegri lancia Nkunku - Rossoneri in campo domani a San Siro alle ore 21 contro i salentini: per Max il francese “può partire dall’inizio”. Secondo sport.quotidiano.net