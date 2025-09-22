Milan Allegri non vuole cali di concentrazione | Non bisogna mai spegnere la luce
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, era squalificato per Udinese-Milan di sabato scorso. Pertanto, ha seguito la partita da un banchetto nella tribuna stampa del Bluenergy Stadium. Non ha preso benissimo qualche leggerezza dei suoi sullo 0-3. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - allegri
Milan, nuovi contatti per il terzino: Allegri approva la scelta
Milan, colpo in arrivo per Allegri: sta svolgendo le visite mediche
Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”
ADANI ELOGIA ALLEGRI Nel post partita di Udinese-Milan l’ex calciatore Daniele Adani è intervenuto nelle proprie stories Instagram commentando la grande prestazione della formazione di Max Allegri: “Padre tempo sta operando. Sta operando in silenzio - facebook.com Vai su Facebook
? Organizzato, solido, concreto quando serve e qualitativamente in grado di alzare il livello quando può e deve: @acmilan è tornato al top. #Allegri in panchina, #Tare direttore sportivo le mosse che hanno fatto la differenza. In campo, a proposito di differe - X Vai su X
CALCIO Coppa Italia: Allegri, contro Bari serve gara di responsabilità; Sacchi: Cremonese più organizzata del Milan, ma ad Allegri serve tempo...; Udinese, Runjaic: Piedi per terra e pronti per il Milan.
Milan, Allegri non vuole cali di concentrazione: “Non bisogna mai spegnere la luce” - Pertanto, ha seguito la partita da un banchetto nella tribuna stampa del Bluenergy Stadium. Lo riporta msn.com
Retroscena Gazzetta: "Allegri non vuole cali: 'Mai spegnere la luce'" - "Allegri non vuole cali: 'Mai spegnere la luce'": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che racconta come Massimiliano Allegri ha preparato la trasferta di Udine ... Da milannews.it