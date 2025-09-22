Milan Allegri non vuole cali di concentrazione | Non bisogna mai spegnere la luce

Pianetamilan.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, era squalificato per Udinese-Milan di sabato scorso. Pertanto, ha seguito la partita da un banchetto nella tribuna stampa del Bluenergy Stadium. Non ha preso benissimo qualche leggerezza dei suoi sullo 0-3. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan allegri non vuole cali di concentrazione non bisogna mai spegnere la luce

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri non vuole cali di concentrazione: “Non bisogna mai spegnere la luce”

In questa notizia si parla di: milan - allegri

Milan, nuovi contatti per il terzino: Allegri approva la scelta

Milan, colpo in arrivo per Allegri: sta svolgendo le visite mediche

Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”

CALCIO Coppa Italia: Allegri, contro Bari serve gara di responsabilità; Sacchi: Cremonese più organizzata del Milan, ma ad Allegri serve tempo...; Udinese, Runjaic: Piedi per terra e pronti per il Milan.

milan allegri vuole caliMilan, Allegri non vuole cali di concentrazione: “Non bisogna mai spegnere la luce” - Pertanto, ha seguito la partita da un banchetto nella tribuna stampa del Bluenergy Stadium. Lo riporta msn.com

milan allegri vuole caliRetroscena Gazzetta: "Allegri non vuole cali: 'Mai spegnere la luce'" - "Allegri non vuole cali: 'Mai spegnere la luce'": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che racconta come Massimiliano Allegri ha preparato la trasferta di Udine ... Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Allegri Vuole Cali