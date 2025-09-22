Milan Allegri furioso in tribuna stampa | la frase inedita
Il Milan ha dato una grande prova di forza contro l’Udinese: Allegri, però, è stato visto furioso in tribuna stampa. Cosa è successo Vincere e rinascere. Il Milan ha dato vita a un nuovo ciclo dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri e un calciomercato scoppiettante, che sta portando i rossoneri tra le prime in Serie A con tre vittorie e una sconfitta alla prima contro la Cremonese. Il lavoro si fa sentire e soprattutto i nuovi acquisti stanno portando un contributo essenziale per raggiungere il successo. Il Milan sta facendo molto bene sul campo, ritrovando finalmente quella solidità che tanto era mancata negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Nel post partita di Udinese-Milan l'ex calciatore Daniele Adani è intervenuto nelle proprie stories Instagram commentando la grande prestazione della formazione di Max Allegri: "Padre tempo sta operando. Sta operando in silenzio
Organizzato, solido, concreto quando serve e qualitativamente in grado di alzare il livello quando può e deve: @acmilan è tornato al top. #Allegri in panchina, #Tare direttore sportivo le mosse che hanno fatto la differenza.
“Urla e pugni”, Allegri show in Udinese-Milan: cosa è successo in tribuna - Milan, ha guardato la partita dalla tribuna stampa: l'ha vissuta sempre con grande intensità. Da milanlive.it
Allegri non si dà pace in tribuna durante Udinese-Milan: la reazione rabbiosa sullo 0-3 spiega tutto - Milan dalla tribuna stampa: pugni sul tavolo, urla e nervosismo anche sul 3- Scrive fanpage.it