Milan Allegri allenatore e psicologo | lo sfogo di Udine e le richieste ai suoi ragazzi

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, era squalificato per Udinese-Milan di sabato scorso. Pertanto, ha seguito la partita da un banchetto nella tribuna stampa del Bluenergy Stadium. Non ha preso benissimo qualche leggerezza dei suoi sullo 0-3.

In questa notizia si parla di: milan - allegri

ADANI ELOGIA ALLEGRI Nel post partita di Udinese-Milan l’ex calciatore Daniele Adani è intervenuto nelle proprie stories Instagram commentando la grande prestazione della formazione di Max Allegri: “Padre tempo sta operando. Sta operando in silenzio - facebook.com Vai su Facebook

? Organizzato, solido, concreto quando serve e qualitativamente in grado di alzare il livello quando può e deve: @acmilan è tornato al top. #Allegri in panchina, #Tare direttore sportivo le mosse che hanno fatto la differenza. In campo, a proposito di differe - X Vai su X

Milan, Allegri allenatore e psicologo: lo sfogo di Udine e le richieste ai suoi ragazzi - [promo_web_app] Un Allegri, insomma, in versione psicologo prima ancora che allenatore. Da msn.com

Adani fa marcia indietro su Allegri: «Ho sempre creduto, aspettato e sperato. Adesso al Milan sta dimostrando questa cosa» - Adani esalta il tecnico Allegri, da quest’anno allenatore del Milan: l’ex Juve ha abbandonato le vecchie convinzioni e ora propone un gioco dominante Per anni sono stati i protagonisti di uno dei diba ... Lo riporta juventusnews24.com