Migliori villains Marvel non creati da Stan Lee
Nel vasto universo Marvel, molti villain di rilievo sono stati creati da autori diversi rispetto a Stan Lee. Sebbene quest’ultimo abbia contribuito alla nascita di iconici eroi e alcuni dei loro antagonisti più celebri, numerosi supervillain di grande impatto non sono opera sua. Questo articolo analizza i dieci principali antagonisti che non hanno avuto il suo coinvolgimento, valutandone il design, i poteri, l’importanza narrativa e la loro influenza sulle rispettive serie. le principali nemesi Marvel non create da stan lee. 10. apocalisse, aka en sabah nur. Apocalypse è un mutante antico che predica la filosofia della “sopravvivenza del più forte”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: migliori - villains
Zagorianità n.10 “La banda dei b-villains” Inverno 2018 Copertina di Mauro Laurenti Brossurato, 146 pag., 17 x 24, pag., b/n Il decimo numero della rivista presenta in primo piano delle analisi e recensioni sulle storie recenti che hanno visto tornare quei - facebook.com Vai su Facebook
I 10 migliori cattivi dei cinefumetti; I peggiori cattivi | Comics | fumetti; I 13 personaggi più potenti della Marvel Comics.
Sfoglia la gallery per scoprire i migliori 25 villains della Marvel! - È proprio lì nel suo nome: Mental Organism Designed Only for Killing. Scrive it.ign.com
Marvel, i 5 villain migliori: le performance più indimenticabili in assoluto - Negli ultimi anni il MCU ha migliorato la caratterizzazione dei suoi villain, rendendoli più spaventosi e memorabili. Segnala cinema.everyeye.it