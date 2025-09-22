Migliori marcatori Champions League | le classifiche all-time dei capocannonieri

Quali giocatori hanno segnato più goal e quali hanno fatto più reti con una squadra? Migliori marcatori Champions League: le classifiche all-time Cristiano Ronaldo domina la classifica dei migliori marcatori di sempre in Champions League. Sono 140 le reti totali messe a segno da CR7 con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Migliori marcatori Champions League: le classifiche all-time dei capocannonieri

I capocannonieri in competizioni UEFA per club: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi dominano la classifica, Harry Kane in top 10; Altri due gol per Cristiano Ronaldo: quanto è lontana quota 1000; Migliori marcatori in Champions League: Kylian Mbappé, Marcus Thuram e Dušan Vlahovic tra i nove giocatori a quota due gol.

Migliori marcatori in Champions League: Kylian Mbappé, Marcus Thuram e Dušan Vlahovic tra i nove giocatori a quota due gol - Sono nove i calciatori momentaneamente in vetta alla classifica cannonieri della UEFA Champions League 2025/26. Secondo it.uefa.com

Champions League, classifica marcatori all-time: Mbappe entra in top 10 - La Champions League è la competizione dove i grandi campioni hanno la possibilità di mostrarsi al mondo intero e dimostrare il loro valore. Da gianlucadimarzio.com