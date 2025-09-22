Migliaia in Piazza Maggiore a Bologna per Gaza | video
Lo sciopero per Gaza riempie piazza Maggiore a Bologna: i manifestanti si sono radunati nel cuore della città arrivando da più punti e, oltre alla centralissima piazza Maggiore, riempiono anche la vicina piazza del Nettuno. Poi il corteo di protesta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: migliaia - piazza
Turchia, migliaia in piazza a Istanbul per Imamoglu: è detenuto da 100 giorni
Pamplona, inizia la festa di San Fermin: migliaia in piazza prima della corsa dei tori
Pamplona, inizia la festa di San Fermin: migliaia in piazza prima della corsa dei tori
#Manila In migliaia in piazza per lo scandalo dei falsi progetti di controllo delle #inondazioni. Scontri con la polizia, arrestate almeno 17 persone che stavano lanciando pietre e incendiando un camion (Fonte Abs Cbn) - X Vai su X
Migliaia di persone a #Mestre in piazza, adesso, per chiedere di fermare le violenze in #Palestina. Chiediamo al Governo, al Comune di #Venezia a tutte le Istituzioni di prendere una posizione netta in difesa del popolo palestinese e contro al massacro in cor - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazione per Gaza oggi a Bologna: migliaia in corteo. I collettivi bloccano l’Università: “Oggi è sciopero”; Migliaia in Piazza Maggiore a Bologna per Gaza: video; BOLOGNA: Europa, in migliaia in piazza Maggiore, scontri con centri sociali.
Manifestazione per Gaza oggi a Bologna: dove passa il corteo. I collettivi bloccano l’Università: “Dai porti agli atenei. Oggi è sciopero” - Il grande sciopero generale accende i riflettori sulla lotta palestinese. Si legge su msn.com
Migliaia a Bologna alla mobilitazione per Gaza della Cgil - Un migliaio di persone a Bologna, tra "Bella ciao" e le bandiere della Palestina strette in mano, hanno riempito le strade che collegano piazza Maggiore a piazza Lucio Dalla, riunite nel corteo promos ... Segnala ansa.it