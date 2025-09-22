Migliaia di evacuazioni nelle Filippine per l’arrivo del super-tifone Ragasa

Migliaia di persone sono state evacuate nelle Filippine per l’arrivo del tifone Ragasa. Le autorità locali hanno descritto l’impatto del super tifone come potenzialmente catastrofico per la regione settentrionale del Paese. Ragasa ha venti sostenuti di 215 Kmh e raffiche fino a 265 kmh ed è centrato a est della città insulare di Calayan, al largo della provincia di Cagayan, secondo quanto riferito dai meteorologi filippini. Quasi 10mila persone sono state evacuate in luoghi sicuri. Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha sospeso oggi le attività governative e le lezioni a tutti i livelli nella capitale e in 29 province della principale regione settentrionale di Luzon. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

