Due giorni di festa, solidarietà e sensibilizzazione contro l’abbandono e il randagismo. È stato questo l’Open Day di Miagolandia, l’associazione-rifugio di Cascina Melegnanello, che nel fine settimana ha accolto centinaia di visitatori. L’iniziativa, organizzata dai volontari del centro, aveva l’obiettivo di aprire le porte del rifugio al pubblico, favorendo così le adozioni consapevoli e mostrando da vicino il lavoro quotidiano svolto da chi si prende cura degli ospiti a quattro zampe. Dal 1° giugno a oggi Miagolandia ha accolto oltre 250 gatti, un numero imponente che testimonia quanto il fenomeno dell’abbandono sia ancora diffuso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Miagolandia, successo degli open day. In centinaia al centro senza gabbie