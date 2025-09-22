Mi sei mancato L' incontro tra Trump e Musk ai funerali di Kirk

Prove di disgelo tra Donald Trump e Elon Musk: dopo le tensioni degli ultimi mesi, il presidente americano e il suo ex braccio destro si sono incontrati ai funerali di Charlie Kirk. L’imprenditore sudafricano ha raggiunto il tycoon nel suo palco all'interno della State Farm Arena di Glendale e gli ha stretto la mano. I due hanno parlato per un breve momento e nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli sul loro dialogo. L'esperto di lettura labiale Nicola Hickling ha raccontato al Daily Mail che Trump avrebbe chiesto a Musk: “Come stai?”. “Allora, Elon, ho sentito che volevi parlare. Cerchiamo di capire come tornare in carreggiata” avrebbe aggiunto The Donald, per poi aggiungere “mi sei mancato” dopo il cenno di assenso di mister Tesla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Mi sei mancato". L'incontro tra Trump e Musk ai funerali di Kirk

